Таможенники задержали калининградку с полным чемоданом итальянского шампуня для бороды

. Фото: Таможня Калининградской области

Калининградские таможенники обнаружили в чемодане пассажирки питерского поезда косметики для барбершопа на 170 тысяч рублей. Товар не был задекларирован, что посчитали нарушением.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, нарушительницу нашли кинологи со служебной собакой.

В багаже нашли: итальянский крем для бритья, лосьон после бритья, шампунь и масло для бороды – всего 90 банок, флаконов и бутылок общим весом свыше 47 кг.

Косметика изъята, а калининградка заплатит штраф.