В Славске задержан мужчина, избивший хулигана по просьбе жены

Инцидент случился в одном из дворов Славска на улице Новой. Там выпивала компания, между одним отдыхающим и жительницей дома произошел конфликт. Дама оскорбилась и попросила своего мужа разобраться с хулиганом.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, тот вышел во двор ударил обидчика по лицу, а потом еще и два раза – ногой в живот.

В итоге 34-летний житель пос. Щегловка был госпитализирован с разрывом поджелудочной железы.

Так мужчина, проучивший хулигана, попал под «уголовку», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.