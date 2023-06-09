Расписание движения поездов в Советск и Черняховск меняется с 10 по 12 июня

С 10 по 12 июня все пригородные поезда на Калининградской железной дороге курсируют по расписанию выходного и праздничного дня.

Как сообщает пресс-служба КЖД, запланированы изменения на двух направлениях.

Так, на Черняховском направлении поезда, курсирующие по четвергам, субботам и праздникам, назначены также и на ближайшее воскресенье, 11 июня. Время отправления из Калининграда – 8:45, из Черняховска – 13:05.

Поезд из Советска в Калининград (отправление 6:31) назначен только на 10 июня. Поезд из Калининграда в Советск (отправление 18:21) будет курсировать только 12 июня.

На понедельник, 12 июня, назначен в расписание вечерний «студенческий» поезд, который отправляет из Советска в Калининград в 18:05. При этом 11 июня этот поезд курсировать не будет.

Полное расписание – здесь.