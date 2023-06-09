В Калининграде в ребенка выстрелили из травматического оружия, полиция начала проверку

В Калининграде во время прогулки пострадал ребенок. В подростка выстрелили из травматического оружия. Об этом сообщили родители школьника, распространив информацию в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полиция начала проверку.

«На фотографии запечатлены следы на теле мальчика, которые, со слов автора сообщения, остались в результате попадания в него пуль от травматического оружия», – рассказали в полиции.

Однако, пока сообщений и заявлений в полицию по этому факту не поступало. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.