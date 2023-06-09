Калининградца, продававшего наркотики в торговом центре, отправили в колонию

В Калининграде в одном из торговых центров 38-летний мужчина продавал наркотики. Об этом стало известно правоохранительным органам и торговца задержали.

Как сообщает пресс-служба областного суда, еще в феврале 2022 мужчина забрал марихуану весом 1.72 грамма из тайника-закладки, после чего нашел покупателя.

Наркотик он сбыл в павильоне торгового центра, где сам и работал.

Также выяснилось, что мужчина покупал марихуану весом 3063 грамма, часть хранил дома, часть – на работе, где у него были электронные весы и пакетики для расфасовки.

В этом павильоне ТЦ, прямо на рабочем месте торговца и задержали.

Дилер получил 6 лет 6 месяцев колонии строгого режима.