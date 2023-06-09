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НовостиЗвезды9 июня 2023 13:00

Два повара из Калининграда участвуют в реалити-шоу на канале «Суббота!»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Фото: канал "Суббота!".

Фото: канал "Суббота!".

На телеканале «Суббота!» продолжается показ реалити-квеста «Кулинарные детективы», участники которого должны угадать блюдо по оставленным на кухне уликам и воссоздать его.

Как сообщает пресс-служба канала, героинями нового выпуска стали Евгения Харина и ее подруга Александра Кузнецова из Калининграда.

«Евгения – крестная мама ребенка Александры, раньше девушки работали вместе. Сейчас Евгения работает шеф-поваром в итальянском ресторане, также она принимали участие в проекте «Битва шефов». Александра тоже работала в ресторане поваром, но позже ушла в преподавательскую деятельность», - рассказали в пресс-службе.

По правилам шоу, пара участников, которая угадает блюдо и приготовит его лучше соперников, получит 100 тысяч рублей.

В эфир реалити выйдет 10 июня в 20:40 на телеканале «Суббота!».