Два повара из Калининграда участвуют в реалити-шоу на канале «Суббота!»

Фото: канал "Суббота!".

На телеканале «Суббота!» продолжается показ реалити-квеста «Кулинарные детективы», участники которого должны угадать блюдо по оставленным на кухне уликам и воссоздать его.

Как сообщает пресс-служба канала, героинями нового выпуска стали Евгения Харина и ее подруга Александра Кузнецова из Калининграда.

«Евгения – крестная мама ребенка Александры, раньше девушки работали вместе. Сейчас Евгения работает шеф-поваром в итальянском ресторане, также она принимали участие в проекте «Битва шефов». Александра тоже работала в ресторане поваром, но позже ушла в преподавательскую деятельность», - рассказали в пресс-службе.

По правилам шоу, пара участников, которая угадает блюдо и приготовит его лучше соперников, получит 100 тысяч рублей.

В эфир реалити выйдет 10 июня в 20:40 на телеканале «Суббота!».