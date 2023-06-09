В Калининграде вынесли приговор экс-сотруднику областной таможни, который на украденные деньги купил «Мерседес»

В Калининграде вынесен приговор бывшему сотруднику областной таможни, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 25-летний таможенник получил от 21-го потерпевшего более 1,7 млн рублей для якобы приобретения компьютерных комплектующих и ввоза их на территорию РA без уплаты таможенных пошлин.

Деньги он забрал себе и купил на них автомобиль «Мерседес».

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев колонии общего режима.

Мошенника взяли под стражу в зале суда.