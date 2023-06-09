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НовостиОбщество9 июня 2023 13:48

В Калининградской области из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера

Будут проводиться дополнительные мероприятия
Николай Литвинов

В Калининградской области из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. О решении объявил в своем Телеграм-канале губернатор Антон Алиханов.

- Введен режим ЧС регионального характера, так как гибнут посевы, - написал губернатор. - В мае 2023 года в регионе выпало всего около 5,5 % осадков от климатической нормы. Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению – почвенной засухе.

По словам Антона Алиханова, дождей в ближайшее время синоптики не прогнозируют. Вводятся дополнительные меры, которые должны смягчить последствия опасных метеорологических явлений и предупредить возникновение чрезвычайной ситуации в лесах.

- Уверен, все вместе справимся с ситуацией, - отметил глава региона.