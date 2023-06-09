Полицейские нашли калининградца, который расстрелял подростка из травматического оружия

Полицейские установили личность парня, который 8 июня расстрелял в Калининграде подростка из травматического оружия. Пострадавший рассказал, что в него несколько раз выстрелили из кустов, остались раны на спине.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, была организована проверка и установлена личность злоумышленника. Им оказался 17-летний житель Калининграда.

«Он пояснил, что между ним и потерпевшим возникли неприязненные отношения в ходе недавней ссоры», - сообщили в полиции.

Вместе с законным представителем юноша был вызван в отделение полиции, где объясняется.

Потерпевший проходит судебно-медицинскую экспертизу, после которой и будет принято решение.