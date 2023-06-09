Возле замка Тапиау в Гвардейске демонтировали старинные рельсы узкоколейки

Эти рельсы удалось спасти. Фото: "Башни Востока".

В Гвардейске возле замка Тапиау демонтировали старинные рельсы узкоколейки. Об этом сообщается в группе «Башни Востока» в «ВК».

«Увы, рельсы узкоколейки перед входом в замок Тапиау все-таки погибли. Очень жаль, что Гвардейск лишился этой потенциальной достопримечательности. Все, что мы успели сделать – спасти немногое, затащив это на свою территорию», - говорится в сообщении.

Как пояснили в комментариях к посту, еще не решено, что делать с рельсами.

«В тот момент главным было – спасти от гибели. Оно бы просто ушло в лом», - рассказали в группе.

Первая в Восточной Пруссии сеть узкоколейных железных дорог – окружная сеть Велау-Фридланд, с шириной колеи 750 мм – была открыта 9 апреля 1898 года. Ветка на север от Тапиау была проложена параллельно руслу судоходной Деймы, но не доходила до Лабиау. К 1908 году ее достроили, однако рентабельность участка была небольшой.