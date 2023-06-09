В Калининграде задержали двух закладчиков с крупной партией наркотиков

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Под суд за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере пойдут двое жителей Калининграда.

Мужчины 28 и 24 лет продавали синтетические наркотические через интернет-магазин, распространяя их через «тайники-закладки».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, еще летом 2020 года дилеры опустошили закладку с оптовой партией наркотических и психотропных веществ, планируя сбыть их на территории Калининграда.

Мужчина были задержаны. Всего у них изъяли более 29 гр N-метилэфедрона («соль») и свыше 16 граммов МДМА, а также амфетамин массой около 2 гр.

Дилерам грозит до 20 лет лишения свободы.