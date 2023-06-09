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НовостиСпорт9 июня 2023 16:17

Калининградский скалолаз завоевал серебро и бронзу чемпионата России

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Фото: rusclimbing.ru

Фото: rusclimbing.ru

Чемпионат России по скалолазанию приняла Пермь, собрав сотни ведущих представителей сильнейших школ боулдеринга, лазания на трудность и скорость.

В трудности – в восхождении до наивысшей точки трассы соответствующей сложности – третьим в финале стал представитель калининградского Центра спортивной подготовки сборных команд Егор Дулуб.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, калининградец в покорении невысоких, но крайне сложных трасс без страхующей экипировки, завоевал уже серебро.