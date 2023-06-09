Стартовал очередной этап капитального ремонта Черняховской инфекционной больницы

. Фото: Правительство Калининградской области

В Черняховской инфекционной больнице начался очередной этап капремонта. Ремонт палат для пациентов планируется завершить до конца декабря. Среди работ, которые предстоит провести: обновление коммуникаций, системы отопления, электрических и слаботочных сетей.

Приобретается современное оборудование и медицинская мебель, в том числе функциональные кровати.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, также была разработана проектно-сметная документация на ремонт всех палат и помещений больницы. Средства на эти цели выделены решением губернатора из резервного фонда.

В этом году из областного бюджета по региональной госпрограмме «Здравоохранение» направлено 50 миллионов рублей на ремонт практически всех помещений во втором и третьем корпусах стационара.

Как рассказал главврач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий, в декабре 2022 был завершен капремонт кровель всех четырех зданий больницы, в начале этого года – ремонт коридоров и лестниц инфекционного отделения.

В планах на 2024 год – ремонт фасадов всех четырех зданий больничного комплекса, хозблока больницы с пищеблоком и прачечной и благоустройство территории.