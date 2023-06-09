На Куршской косе анонсировали вечерние и ночные рейды по поиску нарушителей

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Морское побережье Куршской косы в ежедневном режиме будут патрулировать государственные инспекторы национального парка. Рейды решено проводить на квадроциклах с 9 по 13 июня вечером и ночью.

Пресс-служба нацпарка напоминает о том, что запрещено организовывать туристические стоянки, разводить костры, а на участках, обозначенных щитами «особо охраняемая зона» и «заповедная зона», нельзя находиться.

В регионе продолжает действовать особый режим из-за засухи и опасности пожаров. Нарушителей штрафуют.