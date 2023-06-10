В Черняховске жилому дому вернули исторический облик по архивным фотографиям

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Черняховске на улице Пионерской 23, 25 завершается ремонт исторических домов. Как сообщили в Фонде капремонта Калининградской области, здания восстановили по старым фотографиям и открыткам.

Так, на доме №23 отремонтировали лицевую кирпичную кладку, которую обнаружили под слоем старой штукатурки. По архивным материалам восстановили фронтон, декоративные элементы, балконы, а также подняли угол крыши.

В доме №25 рабочие завершают ремонт крыльца. Его выполняют из шлифованного бетона с вкраплением гранитной крошки.

«Также на архивных фото видно, что угол крыши был другим, присутствовали люкарны». – отметили в Фонде.

Отмечается, что привести дома к историческому облику удалось благодаря финансовой поддержке из областного бюджета.