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НовостиОбщество10 июня 2023 13:00

В Черняховске жилому дому вернули исторический облик по архивным фотографиям

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Черняховске на улице Пионерской 23, 25 завершается ремонт исторических домов. Как сообщили в Фонде капремонта Калининградской области, здания восстановили по старым фотографиям и открыткам.

Так, на доме №23 отремонтировали лицевую кирпичную кладку, которую обнаружили под слоем старой штукатурки. По архивным материалам восстановили фронтон, декоративные элементы, балконы, а также подняли угол крыши.

В доме №25 рабочие завершают ремонт крыльца. Его выполняют из шлифованного бетона с вкраплением гранитной крошки.

«Также на архивных фото видно, что угол крыши был другим, присутствовали люкарны». – отметили в Фонде.

Отмечается, что привести дома к историческому облику удалось благодаря финансовой поддержке из областного бюджета.