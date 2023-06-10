На ул. Куйбышева из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 60 человек

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожар на улице Куйбышева в Калининграде случился поздним вечером 9 июня. Горел балкон на пятом этаже девятиэтажного дома.

Пламя вырывалось наружу, задевая соседние балконы. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в ликвидации пожара участвовали 25 человек.

В ходе тушения было эвакуировано 60 человек, в том числе 10 детей. 10 человек спасено. Обошлось без пострадавших.

Огонь повредил балконы шестого, седьмого и восьмого этажей, остекление нескольких квартир.

Квартира и фасад сильно закопчены.

Причину пожара устанавливают.