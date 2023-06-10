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НовостиПолитика10 июня 2023 7:01

В Калининградской области военные летчики провели учебные атаки по кораблям

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ2 провели учения.

Под прикрытием звена истребителей Су-27 пилоты осуществили учебные атаки по целям, имитирующим корабли условного противника.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в плановых полетах было задействовано более 10 самолетов, до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

«В маневрах задействовано свыше 3.5 тысяч военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, а также до 500 единиц боевой и специальной техники», - добавили в пресс-службе Балтфлота.