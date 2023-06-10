В Калининградской области начали строить второй участок Приморского полукольца

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области начинается строительство второго участка «Приморского полукольца», до поселка Круглово. Ранее работы были сосредоточены на первом этапе: от существующей федеральной трассы А-217 «Приморское кольцо» до региональной дороги «Клюквенное – Русское».

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, подготовка территории для будущей новой дороги в регионе началась в 2021.

«Ведутся земляные работы – отсыпка земполотна, устройство подстилающего слоя из песка и щебеночного основания. Одновременно дорожники возводят две разноуровневых развязки с путепроводами, укладывают водопропускные трубы, строят ливневую канализацию и фундаменты под шумозащитные экраны», - рассказали в правительстве.

Новая дорога будет четырехполосной. Ширина проезжей части составит 15 метров, а разделительной полосы – 6 метров.

«Весной этого года заключен контракт на строительство второго этапа протяженностью 5,75 километра. Сейчас подрядчик закупает и доставляет материалы, чтобы развернуть работы на участке, рассказала директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Калининграде Екатерина Урбанович.

Ввод первых двух участков планируется в ноябре 2026.