На ул. Горького «Фольксваген» от удара об столб разорвался на две части и загорелся

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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Страшное ДТП случилось рано утром в субботу, 10 июня, на улице Горького в Калининграде. На часах было около 04.05.
Как сообщают очевидцы, автомобиль от удара в столб разорвало на две части. Машина загорелась.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в столб.
«В результате ДТП пострадал пассажир, он госпитализирован. Водитель, находившийся в алкогольном опьянении, не пострадал», - отметили в полиции.
Полиция проводит проверку.