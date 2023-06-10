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НовостиПроисшествия10 июня 2023 7:34

На ул. Горького «Фольксваген» от удара об столб разорвался на две части и загорелся

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Страшное ДТП случилось рано утром в субботу, 10 июня, на улице Горького в Калининграде. На часах было около 04.05.

Как сообщают очевидцы, автомобиль от удара в столб разорвало на две части. Машина загорелась.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в столб.

«В результате ДТП пострадал пассажир, он госпитализирован. Водитель, находившийся в алкогольном опьянении, не пострадал», - отметили в полиции.

Полиция проводит проверку.