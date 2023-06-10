В Калининграде вице-чемпионки Олимпиады провели для детей мастер-класс по баскетболу

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Именитые спортсменки, вице-чемпионки токийских летних Олимпийских игр в дисциплине «баскетбол 3x3» Ольга и Евгения Фролкины, провели мастер-класс для детей в Калининграде.

Площадкой для этого стала школа №5, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Занятие вела титулованный отечественный специалист по функциональной, индивидуальной, силовой и кондиционной подготовке Наталья Меркулова.

Дети поработали над техникой постановки стопы, движения рук и ведения мяча.

«Именитые спортсменки не только отрабатывали вместе с детьми все задания и контролировали правильное выполнение движений, но и раздали каждому желающему автографы, сделали фотографии и вручили самым активным тематические призы», - отметили в минспорта.