Каждый третий калининградец испытывает сильный стресс на работе – исследование

Калининградцы рассказали о стрессе, который они испытывают ежедневно на работе. Каждый третий житель Калининграда оценивает свой уровень стресса как высокий или очень высокий. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, который провели с 30 мая по 7 июня.

По шкале от 0 до 5 уровень стресса среднестатистического работающего составляет 3,3 балла. Те, кто любит свое дело, ежедневный уровень стресса оценили в среднем на 2,4 балла, на нелюбимой работе этот показатель составляет 3,8 балла.

И лишь 7% калининградцев не испытывают стресс на работе.

При этом 8% счастливчиков оценили свой ежедневный уровень стресса как очень низкий.