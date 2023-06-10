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НовостиОбщество10 июня 2023 7:53

Каждый третий калининградец испытывает сильный стресс на работе – исследование

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградцы рассказали о стрессе, который они испытывают ежедневно на работе. Каждый третий житель Калининграда оценивает свой уровень стресса как высокий или очень высокий. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, который провели с 30 мая по 7 июня.

По шкале от 0 до 5 уровень стресса среднестатистического работающего составляет 3,3 балла. Те, кто любит свое дело, ежедневный уровень стресса оценили в среднем на 2,4 балла, на нелюбимой работе этот показатель составляет 3,8 балла.

И лишь 7% калининградцев не испытывают стресс на работе.

При этом 8% счастливчиков оценили свой ежедневный уровень стресса как очень низкий.