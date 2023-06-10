Калининградцам рассказали о погоде на три выходных дня

В Калининграде в ближайшие три выходных дня – 10. 11 и 12 июня – ожидается сухая и солнечная погода. Однако, сильной жары не обещают.

Как сообщается в группе «Погода и метеоявления Калининграда и области», в субботу будет преимущественно солнечная погода, без осадков. Ветер 5-8м/с, порывистый. Температура воздуха днем +19...+23, ночью +7...+9.

В воскресенье в Калининграде также солнц и без дождя. Днем +18...+22, в ночь на понедельник +6...+9.

В понедельник днем преимущественно облачно, вечером переменная облачность. Слабые осадки возможны, но только вечером в южной и юго-восточной части области.

Температура воздуха днем +17...+21, в ночь на вторник +7...+10.