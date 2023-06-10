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НовостиОбщество10 июня 2023 8:16

Автобус «Пионерский – Донское» меняет маршрут с 10 июня

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

С 10 июня меняется маршрут межмуниципального автобуса №288 «Пионерский – Донское». Теперь он будет ходить по Пионерскому и далее в направлении поселка Зори.

Кроме того, как сообщает местная администрация, также с 10 июня вводят новый маршрут № 582 «Синявино – Зеленоградск».

При этом два автобуса - № 282 и № 286 отменяют.

В расписание маршрута №587 «Зеленоградск – Балтийск» внесли значительные изменения. Теперь автобус по этому маршруту будет курсировать чаще.

Справки по тел.: 37-37-85, (8 4015)32-20-52.