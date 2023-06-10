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НовостиПроисшествия10 июня 2023 8:20

Жителей Калининградской области массово атакуют мошенники по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области зафиксировали массовую атаку телефонных мошенников. Неизвестные звонят жителям региона под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП» и требуют деньги за якобы прекращение уголовного преследования.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, только за один день 14 жителей области перевели аферистам около 900 тысяч рублей.

«Прямо сейчас позвоните своим родственникам, пожилым людям, которых вы знаете, предупредите их об атаках! Попросите не разговаривать на финансовые темы с незнакомцами и не верить в истории о ДТП, которые можно уладить, отдав свои деньги», – отметили в полиции.