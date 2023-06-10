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НовостиОбщество10 июня 2023 8:29

В ботаническом саду БФУ им. Канта из-за засухи ввели ночные поливы растений

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

Ночные поливы растений ввели в ботаническом саду БФУ им. И. Канта в Калининграде. Из-за засушливой погоды растения поливают больше и чаще. Об этом «Комсомолке» рассказала заведующая лабораторией ботанического сада БФУ им. И. Канта Светлана Яковлева.

- Растения ботанического сада страдают от засухи. Воды сейчас уходит на полив очень много. Мы поливаем ранним утром, ночью и вечером каждый день, - говорит Светлана Яковлева.

Также отмечается, что введены дополнительные обработки растений: удобрения и биопрепараты.

- Пока у нас ничего не погибло. Погибших будем считать по осени. Не сразу видно поврежденное растение, - говорит Светлана Яковлева. - Изменение климата бьет по всем растениям, которые не привыкли к такой суши. Лишь кактусы хорошо переносят засуху.