В ботаническом саду БФУ им. Канта из-за засухи ввели ночные поливы растений

. Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

Ночные поливы растений ввели в ботаническом саду БФУ им. И. Канта в Калининграде. Из-за засушливой погоды растения поливают больше и чаще. Об этом «Комсомолке» рассказала заведующая лабораторией ботанического сада БФУ им. И. Канта Светлана Яковлева.

- Растения ботанического сада страдают от засухи. Воды сейчас уходит на полив очень много. Мы поливаем ранним утром, ночью и вечером каждый день, - говорит Светлана Яковлева.

Также отмечается, что введены дополнительные обработки растений: удобрения и биопрепараты.

- Пока у нас ничего не погибло. Погибших будем считать по осени. Не сразу видно поврежденное растение, - говорит Светлана Яковлева. - Изменение климата бьет по всем растениям, которые не привыкли к такой суши. Лишь кактусы хорошо переносят засуху.