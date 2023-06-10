На улице Красной, где уложат брусчатку, ограничат скоростной режим

В Калининграде после ремонта улицы Красной, где проезжую часть замостят брусчаткой, решено ограничить скоростной режим. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- После ремонта на Красной будут ограничения до 30-40 км/ч, - сообщили в мэрии. – «Брусчатый вопрос» имеет много аспектов. Да, это долговечно и красиво, но если б вы знали, как часто в администрацию жалуются на шум от таких дорог люди, чьи дома построены рядом.

В горадминистрации отметили, что получают жалобы на шум от машин, которые «проносятся на высокой скорости». Именно поэтому решено ввести ограничения скорости.