МЧС: Жечь костры в садовых товариществах Калининграда тоже запрещено

До 30 июня в Калининграде введен особый противопожарный режим, зафиксирована чрезвычайная степень пожарной опасности. Связано это с засушливой погодой и отсутствием дождей. Минимум до конца месяца запрещено разводить костры, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов.

Как сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининграду Кирилл Сидоров, запрет касается и садовых товариществ.

- В садовых товариществах костры тоже запрещены в условиях противопожарного режима. Жарить шашлыки и сжигать ветки там нельзя. Нужно просто потерпеть пока. Режим вводится не просто так, а для безопасности, – говорит он.

Отметим, в условиях противопожарного режима штраф на граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей, а предупреждений не предусмотрено.