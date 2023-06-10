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НовостиЗвезды10 июня 2023 12:14

В Центральном парке 10 июня проходят бесплатные лекции и кинопоказы

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в субботу, 10 июня, проходят события в лектории фестиваля классической музыки «Кантата». Как сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму, посетить их можно бесплатно, достаточно зарегистрироваться.

Программа:

15:00-16:00 Лекция «Новые возможности для творческих команд страны. Грантовая поддержка». Спикер — Ольга Кудишина, руководитель департамента коммуникаций Президентского фонда культурных инициатив.

16:00-16:50 Кинопоказ «Древнейшее искусство России»

16:00-16:25 «Древнейшее искусство России. Карелия».

16:25-16:50 «Древнейшее искусство России. Хакасия».

17:00-18:00 Кинопоказ «Русский балет»

Премьера фильма. Автор сценария и режиссер — Светлана Касьян.