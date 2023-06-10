Калининградский хор выступит на Красной площади в День России

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Камерный хор «Кириллица» представит Калининградскую область в полуфинале конкурса «Битва хоров», который состоится на Красной площади в Москве 12 июня, в День России.

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму.

В полуфинале «Битвы хоров» камерный хор «Кириллица» будет состязаться с коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Кирова, Нижнего Новгорода, Самары, Челябинска, Вологды и других городов России.

Коллектив исполняет хоровую музыку академического направления различных жанров и эпох. Излюбленный жанр хора - кантатно-ораториальный, а также музыка и обработки современных русских композиторов.

Камерный хор «Кириллица» был основан в Калининграде в 2012 году.