Калининградец напал на прохожего и разбил его телефон

Инцидент случился в Калининграде еще 2 июня вечером. Сейчас же полиция выясняет обстоятельства и просит оказать содействие в установлении личности злоумышленника, попавшего на видео.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в районе улиц Фрунзе – Сергеева случился конфликт между двумя молодыми мужчинами.

Незнакомец избил прохожего, а также разбил его мобильный телефон, после чего скрылся.

Полиция намерена установить личность злоумышленника.

Если вам что-либо известно и мужчине, попавшем на видео, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 555-502, 552-777, 8-921-100-95-45.