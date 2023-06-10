Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июня 2023 14:11

Калининградец напал на прохожего и разбил его телефон

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Калининграде еще 2 июня вечером. Сейчас же полиция выясняет обстоятельства и просит оказать содействие в установлении личности злоумышленника, попавшего на видео.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в районе улиц Фрунзе – Сергеева случился конфликт между двумя молодыми мужчинами.

Незнакомец избил прохожего, а также разбил его мобильный телефон, после чего скрылся.

Полиция намерена установить личность злоумышленника.

Если вам что-либо известно и мужчине, попавшем на видео, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 555-502, 552-777, 8-921-100-95-45.