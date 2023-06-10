Лицеисты из Советска представят Калининградскую область в финале всероссийского детского научного турнира

. Фото: Правительство Калининградской области

Команда лицея №10 из Советска представит Калининградскую область в финале всероссийского детского турнира. Об этом стало известно после финала регионального этапа интеллектуальных состязаний «Лига Знаний: школы и колледжи».

В соревновании приняли участие 15 самых эрудированных команд, прошедших ранее два отборочных этапа. Сильнейшими стали лицей №10 Советска, школа №№28 и 59 Калининграда.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, победители от 89 регионов встретятся на федеральном финале в Москве в конце июня.

Участникам предстоит проверить свою эрудицию в различных сферах, в том числе в истории России, науке и технологиях, культуре, искусстве и спорте.

Топ-10 команд страны получат ценные призы.

Всероссийский турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» один из масштабных социально-значимых проектов, направленных на развитие интеллектуального потенциала наших детей и молодежи, в котором уже в этом году приняли участие более 1 400 участников.