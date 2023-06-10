Сторожевой корабль «Неустрашимый» вышел в Балтийское море для учебного боя

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Сторожевой корабль «Неустрашимый» вышел в Балтийское море для учений, которые состоят из нескольких этапов.

Как сообщает пресс-служба Балтийского моря, экипаж уже отработал задачи по уклонению от плавающих мин «противника», их уничтожению при помощи артиллерийского комплекса.

Предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по морской цели, а также провести тренировку по ПВО.

Также будут проведены корабельные учения по борьбе за живучесть, охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде и т.д.

Отмечается, что выход корабля в море проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Балтийского флота.