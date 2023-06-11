Мост через Дейму в районе Шолохово будут разводить по регулярному расписанию

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Для развития внутреннего водного туризма железнодорожный мост через реку Дейму в районе посёлка Шолохово будут разводить по регулярному расписанию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее из-за низкой высоты пролета мостового сооружения туристические компании и владельцы маломерных судов вынуждены были проходить долгую процедуру рассмотрения заявок на его разводку, что существенно ограничивало возможности навигации в регионе и развития водных маршрутов.

График развода моста:

– каждую пятницу: с 11.00 до 11.30 и с 17.00 до 17.30;

– каждое воскресение: в июне с 11.00 до 11.30 и с 15.00 до 15.30; в июле-августе с 11.00 до 11.30 и с 17.00 до 17.30; в сентябре-октябре с 11.00 до 11.30 и с 15.00 до 15.30.

Внутри Калининграда судовладельцы в настоящий момент ограничены маршрутом от двухъярусного до «шолоховского» моста. С введением регулярного графика его развода они получат возможность выйти в Куршский залив, дойти до поселка Рыбачий, до Тростянки.