Мэрия Калининграда рассказала о ходе работ по благоустройству Макс-Ашманн парка

. Фото: мэрия Калининграда

Темпы работ по благоустройству Макс-Ашманн парка замедлились по нескольким причинам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, власти на месте бетонной лестницы (со стороны улицы Горького) решили сделать нормальный вход с пандусом, поэтому нужно исправлять проектно-сметную документацию. Кроме этого, нужно будет почистить озеро и восстановить нарушенную еще в советское время гидрологию, а для этого придется раскопать старое русло ручья

«Работ еще запланировали на ближайшие 3-4 года. И начинать их нужно с заказа образцовых проектов и поиска безупречных подрядчиков», - заявили в администрации Калининграда.