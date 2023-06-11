Калининградская область вошла в десятку лидеров России по доле выданных электронных медицинских свидетельств о рождении

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Калининградская область занимает 9 место среди регионов РФ по доле оформленных электронных медицинских свидетельство о рождении (ЕМСР). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За 5 месяцев в регионе было оформлено 2953 медицинских свидетельства о рождении, из них 1280 свидетельств (43,3%) – в электронном виде.

Электронное медицинское свидетельство о рождении позволяет зарегистрировать рождение ребенка без посещения ЗАГСа или МФЦ. А также электронно зарегистрировать ребенка по месту жительства, прикрепить к поликлинике, записать в детский сад, оформить материнский капитал и связанные с рождением пособия и льгот ы. Также проактивно ребенку присвоят ИНН и СНИЛС. Документы всегда будут доступны в личном кабинете.

«Рождение ребенка – самое важное событие в жизни семьи. Суперсервис экономит время родителей, у которых появляются другие заботы и хлопоты, избавляет их от рутины. Теперь им не обязательно посещать органы ЗАГС или МФЦ, чтобы получить свидетельство о рождении. Оно в электронном виде поступит в личный кабинет на Госуслугах. При желании, в дальнейшем можно получить и бумажное свидетельство о рождении», - отметил вице-премьер - министр цифровых технологий и связи Калининградской области Леван Дараселия.