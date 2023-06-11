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НовостиОбщество11 июня 2023 12:55

Калининградец получил 10 лет «строгача» за надругательство над двумя девочками

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в преступлении против половой неприкосновенности.

В июле 2022 году горожанин угостил двух девятилетних девочек, играющих во дворе, ягодами смородины, а затем пригласил их к себе домой, якобы чтобы помочь варить из ягод компот и играть в прятки. Девочки согласились, поскольку знали мужчину. Когда дети прошли в квартиру, он совершил в отношении них действия сексуального характера.

Суд приговорил педофила к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.