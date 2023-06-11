Калининградца отправили в колонию за пьяное ДТП с пострадавшим

В июле 2022 года на автодороге «Добровольск – Нестеров – Чистые Пруды» произошло ДТП с пострадавшим. Пьяный водитель не справился с управлением, врезался в придорожное дерево, после чего автомобиль опрокинулся. Находившийся на переднем сиденье пассажир получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании водитель вину признал в полном объеме.

Нестеровский районный суд приговорил выпивоху к 3 годам 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.