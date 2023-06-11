В Калининграде волонтеры очистили от мусора берега Голубых озер

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Всероссийская акция «Вода России» прошла в рамках «Марафона зеленых дел».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на очистку берегов вышли сотрудники министерства природных ресурсов и экологии, сотрудники РЖД, волонтёры и неравнодушные жители.

Большая часть «улова» – пластиковые бутылки, жестяные и стеклянные банки, фантики.

Итог акции – более 7 кубометров отходов, из которых 2 отправятся на предприятия «Балтресайкл» для дальнейшей переработки.