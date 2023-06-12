Калининградцев приглашают на бесплатную творческую встречу фестиваля «Кантата»

В Калининграде сегодня, 12 июня, с 11.00 до 12.00 в лектории (12+) фестиваля «Кантата» выступает эксперт в сфере менеджмента и продюсирования — директор Юрия Башмета и «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

Как рассказали в пресс-службе регионального минкульта, мероприятие будет открытым для посещения. Встреча пройдет при участии журналиста Йосси Тавора.

Регистрироваться на бесплатную творческую встречу здесь.

Мероприятие состоится в Центральном парке, в лектории напротив кирхи Королевы Луизы.

В 15.00 также в Центральном парке состоится творческая встреча «Мастера о шедеврах».

Спикеры – художественный руководитель, дирижер, народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет и журналист, обозреватель по вопросам культуры, автор программ и ведущий радио «Орфей» Йосси Тавор.