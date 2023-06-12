Названы сферы в Калининградской области, где выросла зарплата

В Калининградской области сильный прирост в зарплатах за май 2023 года произошел в сферах массового найма, как сообщает служба исследования hh.ru.

Зарплаты выросли в следующих сферах: продажи и обслуживание клиентов (с 36 800 в 2022-м до 39 400 рублей в 2023-м), рабочий персонал (с 61 900 до 68 840 рублей), автомобильный бизнес (с 69 100 до 77 700 рублей), розничная торговля (с 36 100 до 44 600 рублей), а также в сфере сельского хозяйства (с 96 500 до 109 700 рублей).

Также рост зарплат отмечается у работников спортивных клубов и фитнес-центров, фармацевтов.