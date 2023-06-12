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НовостиПроисшествия12 июня 2023 11:12

В Гурьевском районе «Ниссан» вылетел на встречную полосу, а потом – в кювет

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

Водителя автомобиля госпитализировали с места серьезного ДТП в Гурьевском районе. Происшествие случилось ночью на автодороге Родники - Марьино. Там 47-летний мужчина на «Ниссане» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, после этого автомобиль съехал в кювет.

Водитель, как выяснилось, был лишен права управления транспортными средствами.

В результате ДТП мужчина с телесными повреждениями попал в больницу.