В Гурьевском районе «Ниссан» вылетел на встречную полосу, а потом – в кювет

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Водителя автомобиля госпитализировали с места серьезного ДТП в Гурьевском районе. Происшествие случилось ночью на автодороге Родники - Марьино. Там 47-летний мужчина на «Ниссане» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, после этого автомобиль съехал в кювет.

Водитель, как выяснилось, был лишен права управления транспортными средствами.

В результате ДТП мужчина с телесными повреждениями попал в больницу.