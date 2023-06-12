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НовостиОбщество12 июня 2023 11:37

В Зеленоградском районе открыли стадион-невидимку на пустыре

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Зеленоградска

В поселке Переславское открыли обновленный стадион. С такой информацией выступила администрация Зеленоградского округа.

«В преддверии Дня России в поселке Переславское состоялось долгожданное открытие стадиона», - говорится в сообщении.

Местные жители новости поначалу обрадовались. Однако, ни трибун, ни паркинга перед ареной, ни впечатляющего зеленого покрытия, ни прочей положенной стадиону инфраструктуры не увидели. Строго говоря, депутаты презентовали поле, выжженное солнцем из-за засухи. Стадион оказался невидимкой на пустыре.

Торжественное открытие прошло с флагами и музыкой.

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Фото: Администрация Зеленоградска

«Оборудование спортивного сооружения потребовало обновления, поэтому здесь выровняли поле, установили футбольные ворота с сеткой и баскетбольное кольцо, обустроили волейбольную площадку», - рассказали в администрации.

Власти планируют, что на поле займутся спортом школьники, взрослые жители и гости поселка.