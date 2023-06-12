Под Балтийском начали штрафовать отдыхающих, которые разводят костры

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В минувшие выходные в окрестностях Балтийска провели рейды – искали нарушителей особого противопожарного режима, который действует в регионе до конца месяца.

В обходе мест отдыха участвовали сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы, представители полиции, Росрыболовства, пограничники и лесничие.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, вновь были выявлены нарушители, которые использовали открытый огонь для приготовления пищи без специальных несгораемых емкостей.

«На граждан составлены протоколы об административном правонарушении, и теперь их ждет штраф», - отметили в МЧС.