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НовостиОбщество12 июня 2023 12:05

Под Балтийском начали штрафовать отдыхающих, которые разводят костры

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В минувшие выходные в окрестностях Балтийска провели рейды – искали нарушителей особого противопожарного режима, который действует в регионе до конца месяца.

В обходе мест отдыха участвовали сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы, представители полиции, Росрыболовства, пограничники и лесничие.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, вновь были выявлены нарушители, которые использовали открытый огонь для приготовления пищи без специальных несгораемых емкостей.

«На граждан составлены протоколы об административном правонарушении, и теперь их ждет штраф», - отметили в МЧС.