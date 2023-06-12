На историческое здание Дирекции железных дорог на Ленинском проспекте установили часы

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Скульптурная композиция, установленная на историческом здании Дирекции имперских железных дорог на Ленинском проспекте в Калининграде, дополнилась часами. Новые часы установлены благодаря часовых дел мастеру Евгению Миронову и субсидии из областного бюджета.

Об этом сообщает Фонд капремонта Калининградской области.

«Часы в герметичном корпусе из нержавеющей стали, диаметром 815 мм, алюминиевые сбалансированные стрелки, защитное поликарбонатное стекло. Светодиодная подсветка включается с наступлением сумерек», - рассказали в фонде.

Отмечается, что часы оборудованы станцией с GPS/ГЛОНАСС-коррекцией и должны прослужить долго.