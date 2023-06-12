В Калининградской области делегация из Гродно изучает сельский туризм и волонтерское движение

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области завершается проект «Россия-Беларусь: крепкое партнерство - 2023». Сегодня, 12 июня, состоялась церемония возложения цветов к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде. В памятном мероприятии вместе с делегацией Гродненской области Республики Беларусь приняли участие представители власти области и города.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, накануне делегация Гродненской области посетила Зеленоградск.

13 июня запланированы выезды белорусских гостей в муниципалитеты. Гости посетят волонтерский центр «Доброволец», «Автотор», БФУ им. И. Канта, Центр сельского туризма и музей в Полесске.

Ключевым мероприятием визита станет финальная конференция проекта в Светлогорске.

Калининградская делегация посетила Гродно в феврале. Весной сразу несколько белорусских делегаций посетили муниципалитеты Калининградской области.