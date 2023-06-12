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НовостиПроисшествия12 июня 2023 14:07

После взлома эфира радиостанции в Калининграде звучали фейковые сообщения

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде днем в понедельник, 12 июня, горожане услышали по радио новостную информацию о Крыме, которая оказалась фейком. Эфирный поток был взломан неизвестными. Это подтвердили в пресс-службе областного правительства.

«Сегодня в середине дня произошла подмена спутникового сигнала радиостанции «Европа плюс». Время присутствия в эфире незаконного контента составило менее 5 минут, после чего автоматика отключила спутниковый источник вещания и перешла на резервный источник в виде интернет-канала, где подмена отсутствовала», - пояснили в пресс-службе областного правительства.

Отмечается, что речь идет о федеральном сегменте вещания.

Сейчас в произошедшем разбираются профильные структуры.