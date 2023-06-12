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НовостиПроисшествия12 июня 2023 18:41

В Калининграде произошел пожар на бывшем заводе «Кварц»

Площадь возгорания составила 1300 квадратных метров
Николай Литвинов
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Сообщение о возгорании на территории бывшего завода «Кварц» (улица Мусоргского) поступило в 18:40 понедельника, 12 июня. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, огонь охватил кровлю двухэтажного офисного здания на площади около 1300 квадратных метров.

На место происшествия прибыли около 50 человек личного состава, в тушении пожара задействовали 17 единиц техники.

Территорию бывшего завода оцепила полиция. Информация о пострадавших не поступала.