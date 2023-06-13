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НовостиПроисшествия13 июня 2023 6:33

Из горящего дома на улице Димитрова эвакуировали 12 человек

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Пожар на улице Димитрова в Калининграде случился в минувший понедельник поздно вечером. На часах было 22.32, когда на место прибыли спасатели.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, из трехэтажного здания довоенной постройки было эвакуировано 12 человек, спасено из квартиры 3 человека.

На втором этаже в однокомнатной квартире горела мебель на площади 5 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 16 человек и 3 единицы техники.