Калининградцы рассказали, что их бесит в рабочих чатах

В рабочих чатах калининградцев больше всего раздражают картинки и гифки. Таковы результаты свежего исследования сервиса SuperJob.

Да и вообще, в целом к чатикам мы относимся довольно негативно. Лишь у 1 из 5 калининградцев не вызывают раздражения рабочие чаты. Чаще всего работники жалуются на сообщения не по делу в сугубо деловой переписке в мессенджерах и чатах.

Бесят калининградцев и онлайн-открытки с приветствиями и поздравлениями – об этом рассказал каждый пятый опрошенный (21%).

У 8% раздражение вызывают сообщения в нерабочее время. У 6% – глупые вопросы, выдающие некомпетентность коллег и начальства. Грамматические ошибки и повтор информации в чате возмущают 5% и 4% опрошенных соответственно.

Интересно, что у 20% опрошенных переписка с коллегами в чатах не вызывает негативной реакции.