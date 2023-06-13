46 эвакуированных и сгоревший чердак: В МЧС сообщили подробности пожара на «Кварце»

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В региональном управлении МЧС России сообщили подробности вчерашнего пожара на «Кварце». Сигнал о возгорании на улице Генерала Озерова поступил в 18.21 – горело двухэтажное кирпичное здание довоенной постройки. Рядом – административное здание.

«Сгорело чердачное помещение на площади 1300 квадратных метров. Эвакуировано 46 человек», - отчитались в МЧС.

О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара участвовали подразделения пожарной службы по 2-му рангу, расчеты четырех пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти в составе 47 человек и 13 единиц техники. Также участвовали спасатели поисково-спасательного отряда Калининграда и сотрудники управления по делам ГО и ЧС в составе 5 человек и 1 единицы техники.